L'ultima volta che il Liverpool ha fatto visita a San Siro lato Inter risale al primo anno di Inzaghi, stagione 21/22, ottavi di finale di Champions. Era un altro Liverpool ed era un'altra Inter. Finì 2-0 per i Reds: risultato "bugiardo" considerando le due prestazioni. A nulla valse il gol di Lautaro ad Anfield.

La sensazione è che domani la storia sarà differente. E non solo per il momento opposto che stanno vivendo le squadre di Chivu e Slot. "Il ko di Madrid, maturato per colpa di una disattenzione al minuto 93, ha ritardato il verdetto ma non sconquassato la classifica: l’Inter è quarta, quindi in piena zona nobile, con 12 punti. Lo scorso anno per entrare tra le otto privilegiate ne sono bastati 16. Significa che mancano una vittoria e un pareggio nelle ultime tre giornate (dopo il Liverpool, arrivano Arsenal in casa e Borussia Dortmund fuori) per ottenere il pass desiderato, che accorcia il tracciato europeo di due spigolosissime tappe intermedie (i playoff) costate carissime a Juventus, Milan e Atalanta nell’edizione 2024/25", spiega la Gazzetta.

L'Inter, da anni, è nell'elite europea e l'obiettivo è proprio quello di battere il Liverpool e, in un colpo solo, ottenere una vittoria contro una big europea e avvicinare sensibilmente il passaggio agli ottavi.

