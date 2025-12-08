Cristian Chivu potrà contare sull'Inter migliore per affrontare il Liverpool, ad eccezione di Denzel Dumfries. Come riporta Tuttosport, infatti, ieri l'olandese ha svolto personalizzato e punta ad esserci al top per la Supercoppa Italiana.

A destra è quindi favorito Carlos Augusto al posto di Luis Henrique, mentre a centrocampo potrebbe tornare dal 1' Mkhitaryan e in difesa è ballottaggio tra Acerbi e Bisseck.