L'Inter giocherà i quarti di finale di Coppa Italia all'U-Power Stadium di Monza. Il motivo? L'appuntamento della squadra di Chivu, in programma il 4 o l'11 febbraio non si potrà giocare a San Siro a causa della sovrapposizione col periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Come evidenzia Gazzetta.it, infatti, da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio Milano sarà città ospitante delle Olimpiadi invernali e dunque le criticità caotiche del capoluogo milanese hanno condotto a questa soluzione. Non ci saranno problemi di sovrapposizione per il Monza calcio, considerando che il 4 febbraio lo stadio sarebbe libero, mentre sette giorni più tardi i brianzoli giocheranno fuori casa contro il Sudtirol.