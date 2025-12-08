Ha già espresso parole importanti per la prova dell'Inter, adesso Lele Adani ribadisce la propria ammirazione per la convincente vittoria nerazzurra contro il Como. Una vittoria che ha fornito al Biscione ancora più consapevolezza. Di seguito l'analisi di Adani su Viva el Futbol: "Tutto eccellente, è stato uno spettacolo. Il calcio di Chivu è completo nell’occupazione degli spazi. La manovra girano orizzontalmente, estrae gli avversari palleggiando e insiste, facendo sbagliare il Como, che è la squadra che pressa meglio in Italia". Ancora Adani nell'analisi: "Partita stupenda, da Barcellona e City".

Fabregas? "Ha preso 4 gol e ha riconosciuto la bravura degli altri: serietà e cultura”.