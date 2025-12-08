Domani l'Inter cercherà di sfruttare ancora una volta il fattore San Siro contro il Liverpool. Da quando ha perso le sue prime due partite casalinghe di UEFA Champions League nel 2022, una delle quali proprio contro il Liverpool (0-2), l'Inter è rimasta imbattuta nelle successive 18 gare interne nella competizione (15V, 3N); questa è la striscia aperta più lunga per i nerazzurri nella competizione.