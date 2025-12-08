Mentre l'Inter di Chivu s'appresta ad affrontare il Liverpool di Arne Slot, l'U20 di Benito Carbone affronterà parallelamente i Reds di pari età per la 6ª e ultima giornata della League Phase della UEFA Youth League. "Si gioca al KONAMI Football Centre di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 16:00.

Al momento l'Inter si trova in 16ª posizione con 8 punti dopo le prime cinque giornate: una vittoria assicurerebbe ai nerazzurri la qualificazione ai sedicesimi di finale, ma la squadra di Carbone potrebbe comunque raggiungere la prossima fase anche in caso di pareggio o sconfitta a seconda degli altri risultati.

Ai sediscesimi di finale accederanno le prime 22 squadre in classifica: i club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° posto, mentre le formazioni classificate dal 7° al 16° posto giocheranno contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali" si legge su Inter.it.

