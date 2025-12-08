Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. Una conferenza incentrata inevitabilmente sul caso Salah.
"Salah si riferiva a me con le sue dichiarazioni? Lui è l'unico che può rispondere a questa domanda. Difficile capire a chi si stava riferendo. Abbiamo comunicato a lui che non avrebbe fatto la trasferta ed è stata l'unica comunicazione. Prima di sabato abbiamo parlato parecchio a volte per periodi più lunghi o meno. Io non credo che il rapporto sia incrinato me lui ha diritto di provare quello che prova - le sue parole -. Lui è stato molto rispettoso e si è allenato duro e sono rimasto un po' sorprespo dopo i suoi commenti. ma non è la prima e nemmeno l'ultima volta che un calciatore dice questo quando non gioca. Giocherà contro il Brighton? Siamo alla vigilia di una partita molto importante contro l'Inter. Sono passate solo 36 ore dal 3-3 contro il Leeds. Ho provato a preparare la squadra e sono concentrato sulla partita di domani. Poi vedremo. Credo che un giocatore possa sempre tornare".
"Come squadra abbiamo faticato, abbiamo provato tante strategie ed eravamo molto vulnerabili e ho deciso di impiegare un centrocampista in più contro West Ham e Sunderland. Con il Leeds abbiamo deciso di giocare a rombo con Wirtz in mezzo - ha spiegato -. Avrei potuto anche giocare con Salah a destra. Quando e se tornerà? Non ne ho la più pallida idea, non posso rispondere ora a questa domanda. Se mi sono sentito tradito? No, non credo. Non conta comunque molto la mia vita, è sicuramente più difficile per la squadra e il club. Questa situazione ha impattato ma sono concentrato sulla squadra e non su me stesso".
"Devo capire cosa intendeva quando ha usato quelle parole. Solitamente sono educato ma non vuol dire che sono debole - ha aggiunto -. Spetta a noi come squadra rispondere e lui non è venuto. Lui ha tutto il diritto di provare le sue sensazioni ma non ha il diritto di esternarle con i media. Ci parliamo, ma non vuol dire che siamo sempre d'accordo. Anche se non ho parlato con lui dopo la partita con il Leeds, gli ho detto solo che non sarebbe venuto con noi in trasferta. Non scendo nei dettagli. Ho comunicato a lui in merito alla trasferta".
"Domani giochiamo contro una squadra molto forte, una vera forza in Champions avendo fatto due finali negli ultimi tre anni. La squadra è forte e hanno tanta qualità - ha concluso -. Chiesa non sta bene e Gakpo invece starà fuori per le prossime settimane. Difficile descrivere i sintomi di Chiesa, diciamo che sta male, non so se volete sapere i sintomi. Da Inzaghi a Chivu? Credo che la squadra comunque sia simile. Vedo più somiglianze che differenze. Se penso a Chivu penso al calciatore e credo anche di averlo incontrato. Un ottimo difensore e a suo agio con la palla tra i piedi. L'Inter è anche capace di costruire dal basso e le sue caratteristiche si vedono".
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 20:30 Età e costi, la pista Vicario si complica. Occhio a Atubolu per la porta: la situazione
- 20:21 Liverpool, Alisson in conferenza: "Salah? Situazione non facile. L'Inter sta facendo bene da tempo. Sommer è un ottimo portiere"
- 20:15 Sky - Dubbio Akanji-Acerbi, a centrocampo riecco Mkhitaryan. Luis Henrique verso la conferma: la probabile
- 20:08 Liverpool, Slot in conferenza: "Salah torna? Non so rispondere a questo. L'Inter è forte e ha qualità. Da Inzaghi a Chivu..."
- 20:00 Il Genoa sorride prima dell'Inter: De Rossi trova la vittoria per 2-1 in casa dell'Udinese
- 19:45 Slot a Sky: "L'Inter è molto forte, domani sarà difficile ma ci proveremo". Poi risponde su Salah e Chiesa
- 19:30 Alisson a Sky: "Dispiace per Salah, ma siamo concentrati sull'Inter. Vogliamo tornare a vincere"
- 19:14 Bergomi: "Su Luis Henrique avevo tanti dubbi. L'Inter è gruppo, la credibilità di Chivu deve entrare nella testa dei giocatori"
- 19:00 Rivivi la diretta! Le PROBABILI, dubbio AKANJI, le PAROLE di CHIVU e il CASO SALAH: la VIGILIA di INTER-LIVERPOOL
- 18:52 Salah escluso dai convocati, la società ha scelto di appoggiare Slot: prevista anche una sanzione disciplinare per lo sfogo
- 18:38 Sky - Liverpool, Chiesa influenzato: una convocazione last minute non è da escludere
- 18:24 Inter-Liverpool, domani a San Siro il settimo incrocio. Una semifinale e due ottavi di Champions: tutti i precedenti
- 18:10 Genoa, due forfait pesanti per De Rossi: Frendrup e Ostigard out a Udine. E alla prossima c'è l'Inter
- 17:56 Youth League, anche l'Inter U20 contro il Liverpool. Match al Konami Center domani alle 16. Dove vederla
- 17:42 Rooney: "Salah sta distruggendo la sua eredità al Liverpool. Slot deve mostrare la sua autorità"
- 17:28 Viviano: "Inter eccezionale contro il Como. Adoro il lavoro di Chivu e abbiamo scoperto Luis Henrique"
- 17:14 Basta l'1-0 al Parma per tirarsi fuori dai guai: Pisa ancora ko. Benedyczak regala i tre punti a Cuesta
- 17:00 Niente Salah con l'Inter. L'egiziano out dai convocati di Slot: la lista dei giocatori del Liverpool
- 16:45 Chivu: "Nel 2010 ho bevuto un caffè con la morte. Ora con l'Inter vogliamo costruire qualcosa di importante"
- 16:30 CF - Commissario stadi, in settimana la nomina di Sessa. Ma con un incarico di appena un anno
- 16:17 Lecce, furia Sticchi Damiani contro il VAR: "Gare ormai indirizzate a piacimento"
- 16:02 Thuram a ITV: "Con Konaté sarà una bella sfida. Liverpool tra le più grandi d'Europa"
- 15:48 Chivu a ITV: "Gli expected goals vanno tramutati in gol. Non mi fido del Liverpool in difficoltà"
- 15:34 Ponti e non muri: così nasce la fiducia incondizionata del gruppo verso mister Chivu
- 15:19 Dumfries e Darmian, il mistero sul rientro continua. E anche Chivu ora è senza una data precisa
- 15:05 Youth League, domani la sfida dell'Inter al Liverpool: fischietto allo svedese Östling
- 14:58 Chivu in conferenza: "Akanji oggi non stava bene, domani vedremo. Liverpool senza Salah? Ci sarà chi lo sostituirà"
- 14:51 Arzignano, Di Donato e il pari con l'Inter U23: "Partita gagliarda contro gente in panchina in Champions"
- 14:38 Thuram in conferenza: "Pronto ad aiutare la squadra. Io tra i primi 5 attaccanti al mondo? Ad oggi no"
- 14:36 Marchegiani: "Da Chivu pochi concetti, l'Inter resta convinta. Hanno commesso solo un errore"
- 14:29 Chivu a Sky: "Il Liverpool alza il livello nelle gare che contano e domani conta. Chi gioca a destra? Io"
- 14:22 San Siro si accende a Natale: tour serale esclusivo del Meazza dal 19 al 21 dicembre
- 14:18 Thuram a Sky: "Il Liverpool non è solo Salah. Noi proveremo a fare una grande partita come sempre"
- 14:07 Anche il Milan pensa a Muharemovic: osservatore del club rossonero presente in Sassuolo-Fiorentina
- 13:53 SM - Mkhitaryan scalpita per tornare dal primo minuto. Le opzioni in caso di forfait di Akanji
- 13:38 BBC - Niente Inter per Salah: malgrado la sua presenza in allenamento, non partirà per Milano
- 13:24 Champions League, Inter favorita in lavagna sul Liverpool. A 2,45 il nuovo gol di Lautaro Martinez
- 13:09 Liverpool, rifinitura prima del match con l'Inter in corso: Salah regolarmente in gruppo
- 12:56 Tacchinardi: "Fabregas? L'Inter aveva bisogno di altro rispetto al gioco: ecco cos'ha dato Chivu"
- 12:41 videoVigilia di Inter-Liverpool, tutti gli aggiornamenti dalla Pinetina
- 12:28 Condò: "Inter, dimostrazione di forza: le migliori in campionato stanno prendendo velocità"
- 12:14 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 12:00 Champions, Vitinha snobba l'Inter: "Oltre a noi ho visto squadre forti come Bayern, Barça e le inglesi"
- 12:00 videoVigilia di Inter-Liverpool, l'allenamento dei nerazzurri: Akanji out per influenza, sarà valutato domani
- 11:45 Trevisani: "Chivu più bravo di Fabregas in un aspetto. E se una cosa non va bene..."
- 11:30 Marchisio: "Inter con la rosa più forte d'Italia, ma Chivu ha dei meriti. Calhanoglu? Bravo nel cambio dal Milan ai nerazzurri"
- 11:16 Sorrentino: "Se l'Inter è questa non c'è Liverpool che tenga. Hanno fatto giocare a vuoto il Como"
- 11:02 Stramaccioni: "L'Inter mi ricorda quella dell'ultimo scudetto: ecco perché. Il primo gol dimostra che..."
- 10:48 LOTTA SCUDETTO diventa a TRE? La VIGILIA di INTER-LIVERPOOL: la PROBABILE e il caso SALAH
- 10:34 Adani: "L'Inter di sabato è da top tre in Europa. Fabregas ci ha provato, ma..."
- 10:20 Di Canio: "L'Inter se domina, domina. Lautaro? L'anomalia è quando non fa cose come queste"
- 10:06 Inter-Liverpool, Salah potrebbe non partire con la squadra verso Milano
- 09:52 TS - Inter-Liverpool, Slot si gioca la panchina. E per Salah sembra vicino l'addio
- 09:38 TS - Inter-Liverpool ancora senza Dumfries: tre novità di formazione per Chivu?
- 09:24 TS - Chivu, i numeri sono già migliori di Inzaghi. E se dovesse battere il Liverpool...
- 09:10 CdS - Luis Henrique aveva solo bisogno di sbloccarsi: i riscontri da Appiano...
- 08:56 Qui Liverpool - Caso Salah e problemi in difesa. Ma per Slot ci sono anche notizie positive
- 08:42 CdS - Verso il Liverpool: Mkhitaryan pronto a riprendersi una maglia da titolare. E occhio a Bonny: c'è un indizio sul francese
- 08:28 GdS - Champions, l'Inter ha fretta: battere il Liverpool avrebbe un doppio significato
- 08:14 GdS - Inter-Liverpool, sale l'attesa: San Siro è già sold-out, ennesimo incasso record
- 08:00 GdS - Luis Henrique sbocciato, Diouf in crescita: il mercato nerazzurro va rivisto in una nuova luce
- 00:00 Dalla Ligue 1 con furore: forse 50 milioni sono anche pochi
- 23:50 Inter Women, Tomašević guarda già avanti: "Mi aspetto un derby difficile, per me è solo l'inizio"
- 23:35 Inter, positivo il recente ruolino dei match interni con le inglesi. Ma lo è anche quello del Liverpool in Italia
- 23:20 Condò ribadisce: "Contro il Como era uno scontro diretto, Chivu ha messo un tassello importante"
- 23:05 Inter Women, la felicità di Csiszar: "Terza gara consecutiva senza subire gol, questo è il nostro valore"
- 22:50 Liverpool, Ekitike: "A volte si vince a volte si perde. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare da squadra"
- 22:35 Hojlund lancia il Napoli in vetta, contro sorpasso all’Inter: Juve ko 2-1
- 22:20 Venezia, Stroppa: "La gara con l'Inter non ha lasciato scorie, siamo concentrati sul campionato"
- 22:05 L'Inter batte il Como per la decima volta di fila in Serie A: è la prima volta nella storia nerazzurra