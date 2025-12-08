Ebenezes Akinsanmiro sta disputando un ottimo campionato, anche se il Pisa è terz'ultimo e sta navigando in acque difficili. Anche oggi, nonostante la sconfitta contro il Parma, il centrocampista scuola Inter si è ben disimpegnato e ha vinto il premio di MVP: "Dopo Lecce salterà diversa partite", ha detto Alberto Gilardino, evidenziando il fatto che giocherà in Coppa d'Africa con la Nigeria. E l'Inter lo tiene d'occhio, essendoci il contro-riscatto possibile nelle opzioni dell'affare.
Sezione: News / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 22:15
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
