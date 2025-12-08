Solo Joey Veerman (49) e Vitinha (40) hanno effettuato più passaggi a rompere la linea nella trequarti avversaria in questa UEFA Champions League rispetto a Hakan Çalhanoglu (35).

Dieci dei passaggi che hanno rotto la linea avversaria effettuati da Çalhanoglu hanno poi portato l'Inter al cross, anche questo il terzo dato più alto tra tutti i giocatori nella competizione in corso. 

Sezione: Focus / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 21:30
Autore: Raffaele Caruso
