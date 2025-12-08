Il Genoa perde due pilastri per la partita della Bluenergy Arena contro l'Udinese, iniziata da qualche minuto. Contro la squadra di Runjaic, De Rossi deve fare a meno Ostigard e Frendrup, al loro posto ci sono Otoa e Masini. "Il difensore norvegese non è riuscito a recuperare, frenato da problemi al polpaccio, ed è rientrato a Genova. Il centrocampista danese ha preso un colpo ieri nella rifinitura che gli ha provocato fastidi muscolari. Daniele De Rossi si affida così a Otoa al centro della difesa e rilancia Masini a centrocampo. In attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo" si legge su Il Secolo XIX.
Sezione: L'avversario / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 18:10
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - L'avversario
Salah escluso dai convocati, la società ha scelto di appoggiare Slot: prevista anche una sanzione disciplinare per lo sfogo
Genoa, due forfait pesanti per De Rossi: Frendrup e Ostigard out a Udine. E alla prossima c'è l'Inter
Niente Salah con l'Inter. L'egiziano out dai convocati di Slot: la lista dei giocatori del Liverpool
Arzignano, Di Donato e il pari con l'Inter U23: "Partita gagliarda contro gente in panchina in Champions"
Liverpool, Ekitike: "A volte si vince a volte si perde. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare da squadra"
Altre notizie
Lunedì 08 dic
- 19:14 Bergomi: "Su Luis Henrique avevo tanti dubbi. L'Inter è gruppo, la credibilità di Chivu deve entrare nella testa dei giocatori"
- 19:00 liveLe PROBABILI, dubbio AKANJI, le PAROLE di CHIVU e il CASO SALAH: la VIGILIA di INTER-LIVERPOOL
- 18:52 Salah escluso dai convocati, la società ha scelto di appoggiare Slot: prevista anche una sanzione disciplinare per lo sfogo
- 18:38 Sky - Liverpool, Chiesa influenzato: una convocazione last minute non è da escludere
- 18:24 Inter-Liverpool, domani a San Siro il settimo incrocio. Una semifinale e due ottavi di Champions: tutti i precedenti
- 18:10 Genoa, due forfait pesanti per De Rossi: Frendrup e Ostigard out a Udine. E alla prossima c'è l'Inter
- 17:56 Youth League, anche l'Inter U20 contro il Liverpool. Match al Konami Center domani alle 16. Dove vederla
- 17:42 Rooney: "Salah sta distruggendo la sua eredità al Liverpool. Slot deve mostrare la sua autorità"
- 17:28 Viviano: "Inter eccezionale contro il Como. Adoro il lavoro di Chivu e abbiamo scoperto Luis Henrique"
- 17:14 Basta l'1-0 al Parma per tirarsi fuori dai guai: Pisa ancora ko. Benedyczak regala i tre punti a Cuesta
- 17:00 Niente Salah con l'Inter. L'egiziano out dai convocati di Slot: la lista dei giocatori del Liverpool
- 16:45 Chivu: "Nel 2010 ho bevuto un caffè con la morte. Ora con l'Inter vogliamo costruire qualcosa di importante"
- 16:30 CF - Commissario stadi, in settimana la nomina di Sessa. Ma con un incarico di appena un anno
- 16:17 Lecce, furia Sticchi Damiani contro il VAR: "Gare ormai indirizzate a piacimento"
- 16:02 Thuram a ITV: "Con Konaté sarà una bella sfida. Liverpool tra le più grandi d'Europa"
- 15:48 Chivu a ITV: "Gli expected goals vanno tramutati in gol. Non mi fido del Liverpool in difficoltà"
- 15:34 Ponti e non muri: così nasce la fiducia incondizionata del gruppo verso mister Chivu
- 15:19 Dumfries e Darmian, il mistero sul rientro continua. E anche Chivu ora è senza una data precisa
- 15:05 Youth League, domani la sfida dell'Inter al Liverpool: fischietto allo svedese Östling
- 14:58 Chivu in conferenza: "Akanji oggi non stava bene, domani vedremo. Liverpool senza Salah? Ci sarà chi lo sostituirà"
- 14:51 Arzignano, Di Donato e il pari con l'Inter U23: "Partita gagliarda contro gente in panchina in Champions"
- 14:38 Thuram in conferenza: "Pronto ad aiutare la squadra. Io tra i primi 5 attaccanti al mondo? Ad oggi no"
- 14:36 Marchegiani: "Da Chivu pochi concetti, l'Inter resta convinta. Hanno commesso solo un errore"
- 14:29 Chivu a Sky: "Il Liverpool alza il livello nelle gare che contano e domani conta. Chi gioca a destra? Io"
- 14:22 San Siro si accende a Natale: tour serale esclusivo del Meazza dal 19 al 21 dicembre
- 14:18 Thuram a Sky: "Il Liverpool non è solo Salah. Noi proveremo a fare una grande partita come sempre"
- 14:07 Anche il Milan pensa a Muharemovic: osservatore del club rossonero presente in Sassuolo-Fiorentina
- 13:53 SM - Mkhitaryan scalpita per tornare dal primo minuto. Le opzioni in caso di forfait di Akanji
- 13:38 BBC - Niente Inter per Salah: malgrado la sua presenza in allenamento, non partirà per Milano
- 13:24 Champions League, Inter favorita in lavagna sul Liverpool. A 2,45 il nuovo gol di Lautaro Martinez
- 13:09 Liverpool, rifinitura prima del match con l'Inter in corso: Salah regolarmente in gruppo
- 12:56 Tacchinardi: "Fabregas? L'Inter aveva bisogno di altro rispetto al gioco: ecco cos'ha dato Chivu"
- 12:41 videoVigilia di Inter-Liverpool, tutti gli aggiornamenti dalla Pinetina
- 12:28 Condò: "Inter, dimostrazione di forza: le migliori in campionato stanno prendendo velocità"
- 12:14 Arriva la nuova versione dell'app di FcInterNews: cosa c'è di nuovo
- 12:00 Champions, Vitinha snobba l'Inter: "Oltre a noi ho visto squadre forti come Bayern, Barça e le inglesi"
- 12:00 videoVigilia di Inter-Liverpool, l'allenamento dei nerazzurri: Akanji out per influenza, sarà valutato domani
- 11:45 Trevisani: "Chivu più bravo di Fabregas in un aspetto. E se una cosa non va bene..."
- 11:30 Marchisio: "Inter con la rosa più forte d'Italia, ma Chivu ha dei meriti. Calhanoglu? Bravo nel cambio dal Milan ai nerazzurri"
- 11:16 Sorrentino: "Se l'Inter è questa non c'è Liverpool che tenga. Hanno fatto giocare a vuoto il Como"
- 11:02 Stramaccioni: "L'Inter mi ricorda quella dell'ultimo scudetto: ecco perché. Il primo gol dimostra che..."
- 10:48 LOTTA SCUDETTO diventa a TRE? La VIGILIA di INTER-LIVERPOOL: la PROBABILE e il caso SALAH
- 10:34 Adani: "L'Inter di sabato è da top tre in Europa. Fabregas ci ha provato, ma..."
- 10:20 Di Canio: "L'Inter se domina, domina. Lautaro? L'anomalia è quando non fa cose come queste"
- 10:06 Inter-Liverpool, Salah potrebbe non partire con la squadra verso Milano
- 09:52 TS - Inter-Liverpool, Slot si gioca la panchina. E per Salah sembra vicino l'addio
- 09:38 TS - Inter-Liverpool ancora senza Dumfries: tre novità di formazione per Chivu?
- 09:24 TS - Chivu, i numeri sono già migliori di Inzaghi. E se dovesse battere il Liverpool...
- 09:10 CdS - Luis Henrique aveva solo bisogno di sbloccarsi: i riscontri da Appiano...
- 08:56 Qui Liverpool - Caso Salah e problemi in difesa. Ma per Slot ci sono anche notizie positive
- 08:42 CdS - Verso il Liverpool: Mkhitaryan pronto a riprendersi una maglia da titolare. E occhio a Bonny: c'è un indizio sul francese
- 08:28 GdS - Champions, l'Inter ha fretta: battere il Liverpool avrebbe un doppio significato
- 08:14 GdS - Inter-Liverpool, sale l'attesa: San Siro è già sold-out, ennesimo incasso record
- 08:00 GdS - Luis Henrique sbocciato, Diouf in crescita: il mercato nerazzurro va rivisto in una nuova luce
- 00:00 Dalla Ligue 1 con furore: forse 50 milioni sono anche pochi
Domenica 07 dic
- 23:50 Inter Women, Tomašević guarda già avanti: "Mi aspetto un derby difficile, per me è solo l'inizio"
- 23:35 Inter, positivo il recente ruolino dei match interni con le inglesi. Ma lo è anche quello del Liverpool in Italia
- 23:20 Condò ribadisce: "Contro il Como era uno scontro diretto, Chivu ha messo un tassello importante"
- 23:05 Inter Women, la felicità di Csiszar: "Terza gara consecutiva senza subire gol, questo è il nostro valore"
- 22:50 Liverpool, Ekitike: "A volte si vince a volte si perde. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare da squadra"
- 22:35 Hojlund lancia il Napoli in vetta, contro sorpasso all’Inter: Juve ko 2-1
- 22:20 Venezia, Stroppa: "La gara con l'Inter non ha lasciato scorie, siamo concentrati sul campionato"
- 22:05 L'Inter batte il Como per la decima volta di fila in Serie A: è la prima volta nella storia nerazzurra
- 21:51 Compagnoni: "Inter travolgente, è la favorita per lo scudetto. Anche contro le difese chiuse giocherebbe così"
- 21:37 Hakan 25/26 supera Hakan 24/25. E sono 4 i gol da fuori area: solo Mbappè e Veerman come Calhanoglu
- 21:23 Caso Salah, il Liverpool si schiera con Slot: l'egiziano rischia l’esclusione anche in Champions
- 21:09 122 gol e 28 assist, contro il Como Lautaro fa 150 in Serie A. E c'è una statistica curiosa
- 20:54 Magnifico, pres. FAI: "Se l'Inter fosse ancora di Moratti, San Siro non verrebbe abbattuto"
- 20:39 Caos nel finale di Cagliari-Roma, insulti tra Folorunsho ed Hermoso
- 20:25 Inter-Liverpool a Zwayer: per il fischietto tedesco sarà il quinto precedente coi nerazzurri