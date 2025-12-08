Il Genoa perde due pilastri per la partita della Bluenergy Arena contro l'Udinese, iniziata da qualche minuto. Contro la squadra di Runjaic, De Rossi deve fare a meno Ostigard e Frendrup, al loro posto ci sono Otoa e Masini. "Il difensore norvegese non è riuscito a recuperare, frenato da problemi al polpaccio, ed è rientrato a Genova. Il centrocampista danese ha preso un colpo ieri nella rifinitura che gli ha provocato fastidi muscolari. Daniele De Rossi si affida così a Otoa al centro della difesa e rilancia Masini a centrocampo. In attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo" si legge su Il Secolo XIX.