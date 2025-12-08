Ancora una vittoria in campionato per il Genoa di Daniele De Rossi che batte l'Udinese e trova il secondo successo consecutivo dopo quello contro il Verona nello scorso turno. Malinovskyi trova il vantaggio dal dischetto poco dopo la mezz’ora, ma Piotrowski rimette in equilibrio il tabellino al 65esimo. La squadra ligure ci crede e ritorna sopra di un gol con la rete di Norton-Cuffy che all’83esimo infligge un ko alla squadra di Runjaic, tornata a cadere dopo il successo ottenuto settimana scorsa contro il Parma. Tre punti elettrizzanti per il Grifone che apre il road to Genoa-Inter sull'onda dell'entusiasmo.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 20:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
