Nell'occhio del ciclone in queste ultime ore dopo le dichiarazioni successive alla gara contro il Leeds, Mohamed Salah è regolarmente all'interno del gruppo del Liverpool che sta sostenendo in questi minuti la rifinitura prima della partenza per Milano, dove la formazione di Arne Slot è attesa dal match contro l'Inter in Champions League. La sua presenza per la gara di domani viene data in bilico, ma l'egiziano non sembra denunciare segni di tensione, anzi si lascia anche andare a qualche sorriso.