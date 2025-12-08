Il prossimo avversario dell'Inter in campionato sarà il Genoa di Daniele De Rossi, che oggi ha battuto l'Udinese. Di seguito le parole del tecnico del Grifone in conferenza: "L'obiettivo è allontanarsi dalla zona retrocessione, ci mettiamo l'elmetto, possiamo giocare anche meglio di così, dobbiamo capire quando giocare bene e quando male. Non dobbiamo elemosinare impegno e voglia, mi dispiaceva tanto per la sconfitta in Coppa, avevo paura che ci potessimo disunire invece siamo ripartiti forte".

De Rossi ha parlato anche di Norton Cuffy: "Norton Cuffy ha la fisicità di squadre che stanno al vertice in Europa, deve capire ancora bene il nostro calcio, gli mostro tanti video, gli mostro i video di Bellanova, può diventare il più forte di tutti".