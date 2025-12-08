Inter-Liverpool sarà una partita fondamentale per il futuro di Arne Slot. Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe esserci Steven Gerrard come immediato successore sulla panchina dei Reds. La stagione è finora negativa e lo sfogo di Salah tiene banco («Ho detto più volte in passato di avere un buon rapporto con Slot, ma all’improvviso, non c’è più alcun rapporto tra noi. Non so il motivo, ma mi pare chiaro che qualcuno non mi voglia più nel club. Mi sento come se mi avessero gettato sotto un bus, sembra sia io il problema»).

Quella di settimana prossima col Brighton potrebbe addirittura essere l'ultima gara dell'egiziano col Liverpool dato che poi ci sarà la Coppa d'Africa e successivamente arriverà il mercato di gennaio. Gli inglesi potrebbero giocare col lutto al braccio per la morte di Tom Hicks, co-proprietario del club.