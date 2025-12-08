Domani l'Inter ospiterà a San Siro il Liverpool nel match valido per la 6a giornata di Champions League. Un'occasione importante per la squadra nerazzurra, chiamata a vincere per cercare di rientrare nella top8 e raggiungere così direttamente gli ottavi di finale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il dubbio tra Akanji e Acerbi, per una maglia da titolare al centro della difesa, sarà sciolto da Chivu tra stasera e domani mattina in base anche alle condizioni dello svizzero.

Bisseck giocherà come braccetto sulla destra, Mkhitaryan potrebbe tornare titolare a centrocampo con Barella e Calhanoglu. Luis Henrique sarà confermato esterno dopo l'ottima prestazione fornita contro il Como, sulla sinistra ci sarà Dimarco con Bastoni alle sue spalle. In avanti spazio alla ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.