Luis Henrique viaggia verso un'altra maglia da titolare in Champions League contro il Liverpool dopo l'ottima prestazione fornita sulla destra in campionato contro il Como. L'esterno brasiliano si è sbloccato e ora il futuro potrebbe cambiare.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su Youtube, ora l'ex OM è destinato a restare all'Inter a gennaio. Chivu, dopo un avvio di stagione complicato, lo sta impiegando di più, anche a causa dell'infortunio di Dumfries, e ora Luis Henrique sta dimostrando perché l'Inter lo ha acquistato in estate per 25 milioni di euro.

Il brasiliano è stato cercato dalla Roma, ma ora l'Inter è pronta a non prendere in considerazione una sua uscita durante il mercato invernale.