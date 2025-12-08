Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Vitinha, stella del PSG. Il centrocampista portoghese parla anche della Champions in corso, dall'alto del trofeo alzato lo scorso maggio ai danni dell'Inter.

Le squadre in Champions sembrano conoscervi meglio e mettervi in difficoltà più facilmente...

"Non credo sia un aspetto decisivo, anche perché il Psg di oggi è già molto diverso da quello di quando è arrivato Luis Enrique. E anche noi conosciamo meglio i nostri avversari. Quando sei ai vertici però può non bastare. Oltre a noi ci sono tante squadre forti. Finora ne ho viste tante, dal Bayern Monaco al Barcellona, passando per l’Arsenal e le squadre inglesi, le più toste da affrontare".

Quella con l’Athletic Bilbao è una gara importante per la qualificazione agli ottavi.

"Al Psg tutte le partite sono importanti. Non facciamo distinzioni tra partite di campionato, Champions o coppa di Francia dove se perdi sei fuori".

Lei è considerato ormai uno dei migliori centrocampisti al mondo.

"Sto vivendo un periodo positivo, ma non dimentico che in una stagione ci sono anche momenti negativi e non mancano mai le critiche. Per me, però, l’importante è restare il più possibile al top per aiutare la squadra".

Il Psg è una squadra molto giovane, con tanti ragazzi formati in casa.

"E mi impressionano per la personalità che hanno, nonostante l’età e il fatto che arrivino dal centro di formazione. Contribuiscono a mantenere alta qualità, concentrazione e concorrenza".

