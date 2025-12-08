Con Manuel Akanji in bilico a causa dell'influenza, per la partita di domani contro il Liverpool Cristian Chivu potrebbe optare per la soluzione più naturale in caso di forfait dell'elvetico con l'inserimento di Yann Bisseck a destra con ballottaggio Francesco Acerbi - Stefan de Vrij come centrale. A destra, secondo Sport Mediaset, Luis Henrique e Carlos Augusto si contendono una maglia, mentre Henrikh Mkhitaryan insidia Piotr Zielinski per una maglia a centrocampo. Davanti, conferma assoluta per la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. 

Sezione: News / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 13:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
