Daniele Di Donato, allenatore dell'Arzignano Valchiampo, ha commentato così il pareggio ottenuto ieri contro l'Inter U23: "Sapevamo di affrontare una squadra forte e così è stato. I ragazzi hanno fatto una partita gagliarda: nonostante lo svantaggio hanno voluto fortemente un risultato importante e penso che alla fine lo abbiamo meritato. Anche con un uomo in meno non hanno smesso di giocare e ripartire. Questo significa che la condizione sta migliorando, ed è un segnale positivo per il futuro"

Come giudica il primo tempo e la gara prima dell’espulsione?

“Siamo partiti subito con una grande occasione. Poi è normale soffrire: l’Inter ha giocatori già pronti per categorie importanti, alcuni erano in panchina in Champions League. Ma i ragazzi non hanno smesso di cercare di giocare e ripartire. Anche in 10 contro 11 abbiamo provato a non buttar via la palla. Nel finale la paura di difendere il risultato ci ha fatto abbassare un po’, ma la squadra ha voluto ciò che ha ottenuto.”