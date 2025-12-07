Carlos Augusto, autore del gol del 4-0 dell'Inter sul Como, si presenta davanti alle telecamere di SporMediaset per commentare l'importante successo nerazzurro a San Siro.

Puoi dare un aggettivo a questa vittoria?

"Un aggettivo è un po' difficile. Il Como era in forma, abbiamo avuto un ottimo approccio e dimostrato tutta la nostra forza. Possiamo continuare il nostro cammino".

Avete dato un messaggio al campionato?

"A tutti ma anche noi, abbiamo dimostrato che potevamo fare meglio. Questo è il cammino che dobbiamo fare. Ci sono tante partite ravvicinate però abbiamo un grande gruppo e dobbiamo continuare così".

Questi quattro gol scacciano un po' i fantasmi degli scontri diretti? Il Como è in alto ed è un'ottima squadra.

"È una bella squadra ma la cosa più importante è vincere e fare tre punti. Alla fine siamo riusciti a fare altre due gol e chiudere la partita, ma è importante fare una bella prestazione e vincere".

Come ti trovi sulla fascia a destra? Sei contento per Luis Henrique?

"Ho parlato con lui prima, è brasiliano come me ed è un fratello. Sono contento per lui e anche per Andy (Diouf, ndr) che ha segnato contro il Venezia. La cosa principale è stare bene con il gruppo, poi dove gioco non importa. La cosa importante è aiutare l'Inter a vincere, poi penso alle cose personali".

E ora si pensa al Liverpool.

"Sì tra un paio di giorni giochiamo, il calendario è così e bisogna essere pronti per continuare il nostro percorso".

Da primi in classifica si dorme meglio?

"Sì sì chiaro, ma il campionato è ancora lungo. Speriamo di restare lì il più a lungo possibile".