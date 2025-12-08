Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà, ha commentato la vittoria dell'Inter di Chivu sul Como di Fabregas nell'ultimo turno di campionato.

"È successo ciò che mi aspettavo, seppur non con un risultato così rotondo - le sue parole -. Quando l'Inter gioca così però non ce n'è per nessuno. Comunque il Como ha mantenuto il proprio credo calcistico e già dalla prossima partita saprà rialzarsi".