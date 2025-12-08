Cade ancora ił Pisa di Alberto Gilardino che dopo il ko della scorsa settimana rimediato con l’Inter va ko anche con il Parma. I crociati, reduci dall’addio alla Coppa Italia, ritrovano il sorriso contro i nerazzurri toscani grazie alla rete di Adrian Benedyczak arrivata su rigore al 40esimo del primo tempo. Gol sufficiente a Pellegrino e compagni a conquistare tre punti necessari a staccarsi dal blocco retrocessioni.

Sezione: News / Data: Lun 08 dicembre 2025 alle 17:14
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
