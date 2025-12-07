Dopo la vittoria per 4-0 ai danni del Como, Serse Cosmi certifica dagli studi di Sport Mediaset il ruolo dell'Inter come candidata numero uno per lo Scudetto: "Lo era già dall'inizio, diciamo che qualche piccolo passo a vuoto ha fatto pensare che non fosse così continua nel proporre la propria forza ma ultimamente ha cambiato ritmo. Quando gioca a certi livelli, solo il Napoli al completo può competere con l'Inter. Poi questo mi sembra un bel gruppo: dopo il gol di Lautaro Martinez, i giocatori sono andati ad abbracciare Luis Henrique, perché sanno che sta attraversando un momento particolare. Questo fa capire che ci sono valori aggiunti dentro la squadra".

L'ex allenatore del Perugia commenta anche le parole post-partita del tecnico del Como Cesc Fabregas: "Io lo capisco, mi rivedo in lui con le debite proporzioni perché quando inizi ad allenare sei molto irrazionale, non arrogante ma dici cose che prescindono dal risultato. Penso che dicendo quella frase sulla differenza abbia esagerato perché la differenza si è vista. Il Como ha sì fatto qualcosa e ha avuto l'occasione per riaprire la gara però l'Inter già prima aveva avuto occasioni clamorose. Col tempo arriverà a pensare che la prestazione è importante ma il risultato lo è di più".