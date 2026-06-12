Matteo Cocchi è diventato all'improvviso uomo mercato in casa Inter. Da quando il suo nome è stato inserito mediaticamente nella trattativa per Marco Palestra con l'Atalanta, improvvisamente il calcio italianosi è accorto di questo ragazzo del 2007 reduce da una formativa stagione con l'U23 in Serie C. L'ultima novità arriva da palermo. Il Giornale di Sicilia infatti riporta che il City Football Griup, proprietario del club rosanero, stia lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, dopo la delusione dei recenti playoff interrottisi al cospetto del Catanzaro.

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Una delle priorità è aggiungere qualità alle corsie laterali e per quanto riguarda la fascia sinistra, dove comunque sarà confermato Tommaso Augello, l'obiettivo è proprio Cocchi che si troverebbe, dopo gli esordi in prima squadra, a salire di categoria rispetto a quella attuale. Il laterale cresciuto nelle giovanili nerazzurre però piace anche al Pisa, che disputerà come il Palermo il prossimo campionato di Serie B, oltre ovviamente alla già citata Atalanta..