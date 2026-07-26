Alessandro Pentima, classe 2008, portiere che la scorsa estate è approdato nelle giovanili dell'Inter, è prossimo a diventare il nuovo estremo difensore del TAU Altopascio, formazione toscana militante in Serie D e che da tempo vanta una sinergia col club nerazzurro. Manca ancora la firma, ma secondo il quotidiano La Nazione potrebbe arrivare nelle prossime ore: in città l’operazione viene considerata ormai realtà. Potrebbe anche essere impiegato come titolare: tutto dipenderà dalla situazione di Lapo Zipoli, portiere interessante del 2009 cercato in questi giorni addirittura da un club di Serie A.

Nella scorsa stagione, Pentima ha avuto modo di difendere anche i pali della formazione Under 20 nella gara di campionato persa contro il Monza e nel match di Coppa Italia che i nerazzurri hanno vinto ai calci di rigore contro la Sampdoria.