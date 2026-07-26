Sembrava destinato a lasciare l'Udinese già in questa sessione di mercato, ma Oumar Solet è ancora al centro della difesa bianconera. Il francese, accostato a diversi club nelle scorse settimane, non ha ancora trovato una nuova sistemazione e continua a lavorare agli ordini di Kosta Runjaic nel ritiro estivo.

Come evidenzia il Messaggero Veneto, il tecnico tedesco si è ritrovato con un reparto arretrato più affollato del previsto. Solet e Kristensen, infatti, a fine stagione avevano salutato Runjaic convinti di lasciare il club.

Le dichiarazioni del "Il Messaggero Veneto"

Il Messaggero Veneto ha analizzato la situazione della difesa dell'Udinese, soffermandosi in particolare sul futuro di Oumar Solet. Secondo il quotidiano, il difensore francese, dato per partente già da diverse settimane, è ancora in rosa nonostante a fine stagione fosse convinto di lasciare il club. Di seguito le dichiarazioni riportate dal giornale: "Non stanno tornando i conti nella difesa dell’Udinese, dove a preoccupare non è tanto la permeabilità della retroguardia, quanto l’inatteso di sovraffollamento registrato nel reparto arretrato in cui figurano ben otto difensori. Inatteso perché anche lo stesso Kosta Runjaic non si aspettava di ritrovarsi in Austria con Oumar Solet e Thomas Kristensen ancora a disposizione, soprattutto perché i due a maggio lo avevano salutato con un abbraccio d'addio, talmente sicuri come erano di lasciare l’Udinese, decisi a cambiare aria.Invece il mercato sta dicendo altro, con Solet che al momento si sta trovando in mano solo il sondaggio del Napoli dopo essere stato scaricato da Inter, Como e Leeds che ne hanno messo in dubbio anche l’integrità fisica a causa di un’informazione cronica alla cartilagine di un ginocchio".