Sono ore a dir poco decisive per il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 del Cagliari. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, l'attaccante è valutato 20 milioni di euro dal Cagliari, ma potrebbe partire dopo il mancato rinnovo. La punta aveva dato nelle scorse settimane la disponibilità a restare, rinnovando e adeguanto il contratto. Possibile anche, aggiunge Schira, che da domani Esposito si alleni a parte in attesa che vengano sciolte le riserve sul suo futuro.