Sono ore a dir poco decisive per il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 del Cagliari. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, l'attaccante è valutato 20 milioni di euro dal Cagliari, ma potrebbe partire dopo il mancato rinnovo. La punta aveva dato nelle scorse settimane la disponibilità a restare, rinnovando e adeguanto il contratto. Possibile anche, aggiunge Schira, che da domani Esposito si alleni a parte in attesa che vengano sciolte le riserve sul suo futuro.

Sezione: Mercato / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 20:57
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione