Sebastiano Esposito potrebbe presto finire al centro del mercato. Ieri vi abbiamo raccontato di un possibile addio del classe 2002. Stando a quanto riferisce SportMediaset, il cartellino costa 20 milioni di euro e qualche squadra avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante. Il Como, ma non solo: su Esposito ci sono anche Fiorentina e Udinese. Da vedere quale sarà, eventualmente, la squadra che si affaccerà decidendo di offrire la cifra proposta dal club sardo.

Sezione: Mercato / Data: Lun 27 luglio 2026 alle 23:26
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione