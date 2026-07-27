Sebastiano Esposito potrebbe presto finire al centro del mercato. Ieri vi abbiamo raccontato di un possibile addio del classe 2002. Stando a quanto riferisce SportMediaset, il cartellino costa 20 milioni di euro e qualche squadra avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante. Il Como, ma non solo: su Esposito ci sono anche Fiorentina e Udinese. Da vedere quale sarà, eventualmente, la squadra che si affaccerà decidendo di offrire la cifra proposta dal club sardo.