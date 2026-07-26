Successo in amichevole per l'Inter, che ha chiuso il ritiro in terra tedesca battendo il Karlsrhuer 2-1 grazie alla doppietta di Diouf. I tedeschi fino al 90esimo hanno sognato il colpo storico grazie al gol di Civeja, ma i nerazzurri sono stati molto caparbi, lottando fino alla fine e in pieno recupero hanno rimontato la partita. Gambe sicuramente pesanti a causa dei carichi di lavoro della squadra di Chivu, che ha saputo comunque avere la meglio degli avversari. Diamo uno sguardo agli highlights della partita: