Successo in amichevole per l'Inter, che ha chiuso il ritiro in terra tedesca battendo il Karlsrhuer 2-1 grazie alla doppietta di Diouf. I tedeschi fino al 90esimo hanno sognato il colpo storico grazie al gol di Civeja, ma i nerazzurri sono stati molto caparbi, lottando fino alla fine e in pieno recupero hanno rimontato la partita. Gambe sicuramente pesanti a causa dei carichi di lavoro della squadra di Chivu, che ha saputo comunque avere la meglio degli avversari. Diamo uno sguardo agli highlights della partita:

Gli highlights della partita
Sezione: Web Tv / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 21:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione