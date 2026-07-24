Andrea Pirlo è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'ex centrocampista azzurro avrebbe raggiunto l'intesa per un accordo valido fino ai Mondiali del 2030, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno a una cifra massima di 1,5 milioni di euro a stagione. Dopo le valutazioni delle ultime settimane, la Federazione avrebbe sciolto gli ultimi dubbi puntando con decisione sul tecnico bresciano, una figura che ha già scritto pagine importanti della storia dell'Italia da calciatore. Le alternative principali non si sono concretizzate: Pep Guardiola ha rifiutato la proposta avanzata da Maldini e Leonardo, mentre Carlo Ancelotti è legato al progetto della Nazionale brasiliana. La scelta è quindi ricaduta su Pirlo, reduce dalle esperienze sulle panchine di Juventus, Sampdoria e United FC negli Emirati Arabi. L'accordo potrebbe essere definito già nei prossimi giorni, con l'annuncio ufficiale atteso a breve.

Le cifre di Andrea Pirlo come tecnico della Nazionale Italiana

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Andrea Pirlo, sarebbe pronto a sottoscrivere un accordo con la Nazionale italiana fino ai Mondiali del 2030. Il suo ingaggio dovrebbe restare entro il limite di 1,5 milioni di euro netti a stagione. Il progetto immaginato da Paolo Maldini, secondo le indiscrezioni, non si limiterebbe però al solo appuntamento iridato: l'obiettivo sarebbe quello di garantire a Pirlo il tempo necessario per costruire un percorso di crescita, valorizzando i giovani talenti italiani e gettando le basi per il futuro del movimento azzurro.La durata effettiva del rapporto tra il tecnico e la Federazione sarà inevitabilmente legata ai risultati ottenuti sul campo. Saranno quindi prestazioni, obiettivi raggiunti e sviluppo della squadra a determinare il futuro di una collaborazione destinata a essere valutata passo dopo passo.