In campo quest'oggi dal primo minuto, il classe 2008 Marello ha parlato nel post-partita anche ai microfoni di Sky Sport, spiegando com'è andato il ritiro in terra tedesca: "Sono molto contento della fiducia che mi hanno dato i compagni. In ogni allenamento cerco di prendere il più possibile dalla squadra, in tutte le azioni. E cerco di rubare il più possibile ai miei compagni", ha detto.

Sezione: News / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 22:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione