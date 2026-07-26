In campo quest'oggi dal primo minuto, il classe 2008 Marello ha parlato nel post-partita anche ai microfoni di Sky Sport, spiegando com'è andato il ritiro in terra tedesca: "Sono molto contento della fiducia che mi hanno dato i compagni. In ogni allenamento cerco di prendere il più possibile dalla squadra, in tutte le azioni. E cerco di rubare il più possibile ai miei compagni", ha detto.