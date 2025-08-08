Sebastiano Esposito al Parma? Non ancora. La telenovela riguardante la punta di Castellammare di Stabia pare non essere ancora finita, come riporta L'Unione Sarda, secondo cui i gialloblu hanno l'intesa con l'Inter ma non c'è molta differenza con quella del Cagliari sia sulle modalità di pagamento sia sulle cifre. A fare la differenza potrebbe essere dunque la volontà del classe 2002, che nei giorni scorsi aveva manifestato l'intenzione di vestirsi di rossoblu.

Il Cagliari aveva proposto inizialmente un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto condizionato (legato a presenze e gol) a circa 6 milioni complessivi, mentre il Parma aveva garantito l'acquisto a titolo definitivo per 4 milioni più il 50% di una futura rivendita. I sardi adesso sembrano disposti ad assecondare la volontà dei nerazzurri.