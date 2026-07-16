Dopo aver salutato l'Inter per la scadenza naturale del loro contratto, Matteo Darmian e Francesco Acerbi, rispettivamente classe '89 e '88, non si sentono ancora pronti per appendere le scarpe da calcio al chiodo e iniziare una nuova avventura professionale fuori dal rettangolo di gioco. Entrambi parametri zero, a dimostrazione del loro valore a dispetto di un'età non proprio freschissima, continuano a ricevere manifestazioni di interesse se non addirittura offerte tra cui poter decidere.
Nell'ultimo aggiornamento attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione. Per il jolly milanese, ci sono in coda Torino, Udinese e Venezia mentre la vera novità riguarda il difensore di Vizzolo Predabissi: nelle ultime ore c'è stato infatti un contatto tra il suo entourage e il Sassuolo. Per Acerbi sarebbe un ritorno, visto che ha già vestito, con ottimi risultati, la maglia neroverde per 173 volte nella sua carriera tra il 2013 e il 2018.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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