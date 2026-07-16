Le intercettazioni pubblicate nelle scorse ore dal Corriere della Sera sull'ex designatore Rocchi e Pinzani, che cura i rapporti tra l'Aia e i club di serie A, vengono ridimensionate dal Corriere dello Sport, che propone una ricostruzione differente del contenuto delle conversazioni finite agli atti dell'inchiesta per la quale la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione. Va precisato che la telefonata, nonostante il telefono del designatore sia intercettato, non è agli atti e non c'è traccia di essa.

La ricostruzione del Corriere dello Sport

Al centro della vicenda c'è una telefonata tra il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il responsabile dei rapporti con i club Riccardo Pinzani e Giorgio Schenone. Nella conversazione, Pinzani riferisce a Rocchi di essere stato contattato da Schenone, aggiungendo che il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta avrebbe affrontato l'argomento con Paolo Viglione, capo dell'ufficio legislativo della FIGC.

Secondo il Corriere dello Sport, però, il dialogo è stato decontestualizzato. Le testimonianze raccolte dagli inquirenti, comprese quelle di Rocchi, Pinzani, Schenone e dello stesso Viglione, chiarirebbero infatti che il tema della telefonata non riguardava l'operato di un arbitro o eventuali pressioni sulle designazioni.

Il nodo era Open VAR

La questione sarebbe infatti legata esclusivamente alla mancata pubblicazione, nella trasmissione Open VAR, delle immagini relative al presunto rigore non concesso all'Inter per il fallo di N'dicka su Bisseck durante la sfida contro la Roma.

Schenone avrebbe semplicemente segnalato la situazione a Pinzani, incaricato proprio di mantenere i rapporti con i club, che a sua volta l'avrebbe riferita a Rocchi. Anche il coinvolgimento di Viglione sarebbe riconducibile esclusivamente al suo ruolo di responsabile legale della FIGC, che avrebbe espresso un parere favorevole alla diffusione del filmato.

Il Corriere dello Sport sottolinea infine che non emergerebbero elementi a sostegno di presunte manovre o "poteri occulti", evidenziando l'assenza di intercettazioni dirette tra Marotta e Viglione e ricordando che, per questa vicenda, è stata avanzata una richiesta di archiviazione.