Entra e segna. Lautaro Martinez non si smentisce e, nonostante lo scarso minutaggio avuto ieri notte, ha inciso come si addice a un bomber di livello mondiale.

Pochi minuti per il capitano dell'Inter, ma quelli determinanti per insaccare il 2-1 agli inglesi e regalare all'Argentina la finale dei Mondiali contro la Spagna. Eppure qui in Italia c'è qualcuno che ancora non ha capito il valore del Toro...