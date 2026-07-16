Entra e segna. Lautaro Martinez non si smentisce e, nonostante lo scarso minutaggio avuto ieri notte, ha inciso come si addice a un bomber di livello mondiale. 

Pochi minuti per il capitano dell'Inter, ma quelli determinanti per insaccare il 2-1 agli inglesi e regalare all'Argentina la finale dei Mondiali contro la Spagna. Eppure qui in Italia c'è qualcuno che ancora non ha capito il valore del Toro...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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