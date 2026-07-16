L'Inter è partita nelle ultime ore per la Germania e più precisamente per Donaueschingen, sede del ritiro 2026. Nonostante la grande attesa per la nuova stagione, il club ha comunicato quanto segue sul proprio sito ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica che, in occasione del ritiro in programma dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen, Baden-Württemberg, tutte le sedute di allenamento della Prima Squadra guidata da Cristian Chivu si svolgeranno a porte chiuse e non saranno aperte al pubblico. Eventuali variazioni del programma saranno comunicate attraverso i canali ufficiali del Club".

Nessuna possibilità a oggi, dunque, per i tifosi nerazzurri oltre confine, ma anche per i semplici appassionati, di vedere da vicino i calciatori della squadra campione d'Italia. Bisognerà aspettare, per una prima apparizione pubblica, l'amichevole del 26 luglio, in programma al BBBank Wildpark di Karlsruhe contro i padroni di casa.