«Sono felice, ma a che prezzo ho ritrovato la mia felicità?». Sono le parole di Gianluca Rocchi che trapelano oggi attraverso il Corriere dello Sport e che il designatore avrebbe consegnato ai suoi legali, D'Avirro e Bana, dopo la notizia dell'archiviazione richiesta dalla Procura di Milano.
"Le persone per bene hanno sempre tanti amici, c’è stato chi è arrivato prima. Ha pianto, anche, perché il peso da innocente si sente il doppio. Poi ha staccato col mondo, non il suo, quello piccolo, che circonda Firenze. Alla fine anche il pm Ascione è stato (o si è) convinto che quell’inchiesta non avrebbe portato da nessuna parte. Nessuna di quelle quattro partite (Bologna-Inter, Inter-Milan, Inter-Verona e Torino-Inter) aveva profili illeciti". Ora si aspetta l'ok definitivo dal GIP per l'archiviazione.
E l'Inter. "Ora c’è, ora non c’è. Non è un gioco di magia, ma quello che è successo all’Inter, la società destinataria delle presunte designazioni pilotate, ma contro la quale non è stata trovata una singola prova - si legge sul Corsport -. Il club nerazzurro è apparso e subito dopo scomparso negli atti dell’indagine come iscritta nel registro degli indagati e poi subito archiviata come «diretta conseguenza dell’esclusione del reato presupposto», ossia la frode sportiva".
Per quanto riguarda la Procura federale della Figc, invece, "il materiale da esaminare dovrebbe essere solo quello relativo alle eventuali pressioni sulle designazioni. Allo stato, non emergerebbero profili di punibilità, ma tutto il materiale probatorio dovrà essere valutato. E’ vero che ciò che non è penalmente rilevante, potrebbe esserlo invece dal punto di vista sportivo, ma le telefonate fra Rocchi e i suoi uomini non sembrano contenere ipotesi di illecito. Al massimo, ma è una tesi tutta da dimostrare, l’ex designatore potrebbe incorrere nell’art. 4 del codice di Giustizia Sportiva (lealtà, correttezza e probità). Già, potrebbe..."
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:26 La premonizione di Agustina poco prima della semifinale
- 12:15 Lautaro: "Ho segnato il gol che tutti gli argentini avrebbero voluto fare"
- 12:05 L'Inter molla la presa, il Como sta chiudendo per Chalobah
- 12:00 video"LAUTARO DE MI VIDA!". E magari adesso QUALCUNO si starà VERGOGNANDO
- 11:45 L'istantanea di Lautaro: l'abbraccio con la sua famiglia
- 11:32 Darmian e Acerbi, il mercato si muove. Per il centrale possibile ritorno al passato
- 11:18 Lautaro segna, le reazioni di Scaloni e Tuchel sono molto simili
- 11:04 Ibrahimovic elogia Messi: "Un gigante. Anche Lautaro è corso da lui"
- 10:50 Il Resto del Carlino - Lucumì, si fa avanti... Inzaghi. Juve pronta dopo l'incasso da Muharemovic
- 10:36 Corsera - Arbitropoli, telefonata Rocchi-Pinzani: "L'Inter rompe...". Ma quella telefonata non c'è
- 10:22 Scaloni elogia Lautaro: "Non si arrende mai, è entrato e ha segnato di nuovo"
- 10:08 Gioia Lautaro: "Il gol l'ho sognato. Non riesco a smettere di piangere"
- 09:54 TS - Fuorigioco "alla Wenger", avanti con le sperimentazioni. E a febbraio l'Ifab...
- 09:40 TS - Difesa Inter, il centrale arriva da Inghilterra-Argentina? E se Pavard dovesse restare...
- 09:26 TS - Spence diverso da quel che vuole Chivu, ma ha un vantaggio. Altri sei in corsa
- 09:12 Rocchi: "Felice, ma a che prezzo?". E con l'Inter i pm hanno fatto un gioco di magia...
- 08:58 GdS - Pavard, Frattesi e Asllani in Germania aspettando una chiamata: le richieste dell'Inter
- 08:44 GdS - Stankovic, Esposito, Pepo Martinez: occasione per tre in ritiro
- 08:30 Inghilterra-Argentina, le pagelle degli sportivi: Lautaro nella storia, ma come brillano Spence e Romero
- 08:20 CdS - Idea Chivu: Diouf "vice" a destra, Luis Henrique a sinistra. Ma il brasiliano...
- 08:10 CdS - Tottenham-Inter, canale aperto: e se Romero arrivasse in prestito?
- 08:00 GdS - Spence dice sì all'Inter: avanti con cautela. E c'è un retroscena su Pedro Porro
- 00:00 Lo smoking resta bianco
- 23:56 Spence obiettivo nerazzurro. Ma il Tottenham spara alto
- 23:50 Di Maggio, primo giorno di ritiro con l'Avellino: inizia la nuova avventura
- 23:40 Lautaro in lacrime: “Da quando mio padre mi ha comprato gli scarpini sognavo questo gol”
- 23:36 Magazzù, dalle giovanili dell'Inter ai pro: ha firmato con la Giana Erminio
- 23:25 Inter nel destino beffardo degli inglesi: prima Zanetti, oggi Lautaro
- 23:22 Valentini: "Nazionale? Ho apprezzato una mossa di Malagò"
- 23:12 Il record è salvo: l'Inter avrà ancora un giocatore in finale dei Mondiali
- 23:08 Atta, le parole in viola: "Voglio la Nazionale. Pressione? Non la sento"
- 23:04 Mondiali, Lautaro decisivo: segna in pieno recupero e manda l'Argentina in finale!
- 22:54 Il talent scout Fratini: "Valdepenas mi ricorda Dimarco. Ha spinta e..."
- 22:46 Benzema vintage sui social: indossa una maglia dell'Inter
- 22:40 Nazionale, spunta Pirlo: lui e Mancini i favoriti come prossimi ct dell'Italia
- 22:31 Icardi lascia il Galatasaray a parametro zero: è disponibile da subito
- 22:26 L'analisi di Di Napoli: "Inter la più forte in A, ma il Napoli è lì. Su Allegri..."
- 22:12 NBA Europe, Silver: "Enorme interesse da parte di tante città europee"
- 21:58 Jones-Inter, situazione di stallo. E occhio agli inserimenti di queste ore
- 21:44 Cocchi, battaglia in Serie B a suon di rilanci: i dettagli della situazione
- 21:30 Francia, Deschamps è una furia: "Arbitro? Diverse situazioni da discutere"
- 21:15 Seba Esposito, i tifosi del Cagliari hanno le idee chiare sul suo futuro
- 20:59 Lupo: "Mercato, ecco cosa mi aspetto da Milan, Inter e Juventus"
- 20:44 Inter, Stankovic resta: con lui salta però un obiettivo in Serie A
- 20:29 Trevisani: "Inter e Napoli con le rose migliori. Ma c'è una differenza"
- 20:15 Mercato interista, tre nomi per l'esterno di fascia. Le ultime su Jones
- 19:59 Formazioni Inghilterra-Argentina, Lautaro in panchina. Spence dal 1'
- 19:43 Lucumì, quante squadre alla finestra! Juve, Inter, ma occhio alla Premier
- 19:29 Inter mai vicina a Mancini: il difensore è a un passo dal rinnovo con la Roma
- 19:14 Serie A Women, mercoledì sarà pubblicato il calendario 2026-2027
- 19:00 Rivivi la diretta! ARBITROPOLI nel CESTINO, INTER IMMACOLATA. Da SPENCE a ROMERO: le ULTIME. LAUTI nella STORIA?
- 18:55 L'Inter ha deciso: Aleksander Stankovic resta. La mossa blocca un accordo
- 18:45 Antonio Paganin: "Il Napoli è la prima rivale dell'Inter"
- 18:35 Inter-Como per Chalobah, Suwarso: "Sì, ho fatto una proposta a Marotta"
- 18:31 Sta per arrivare il nuovo away kit: primo teaser con... palla da baseball
- 18:16 UFFICIALE - Liberali è del Como: "La filosofia di Fabregas perfetta per me"
- 18:02 Finale mondiale come il Superbowl: si pensa ad un intervallo di 30 minuti
- 17:47 Il Catanzaro tenta di superare il Padova per Cocchi, veneti ancora avanti
- 17:35 Rocchi, Ascione firma l'archiviazione. "Nessun contatto con esponenti Inter"
- 17:33 Tomas Zanetti su papà Javier: "Il suo gol più bello? In finale Coppa UEFA"
- 17:19 L'avv. La Francesca: "Due precisazioni sulla nota della Procura di Milano"
- 17:04 Sheila Garcia: "L'Inter ha investito tanti soldi per me, ripagherò la fiducia"
- 16:49 Facchetti jr., ironia sull'archiviazione: "Cosa resta? Il nulla cosmico"
- 16:35 Alla fine è colpa di Zhang
- 16:25 fcinDomani si parte per il ritiro in Germania: il programma del giorno
- 16:10 Patti, DS Ascoli: "De Pieri ha giocato in UCL, è un timbro del suo valore"
- 16:00 Serie C pronta a partire: le date ufficiali della stagione 2026/2027
- 15:50 Bana: "Rocchi riabilitato, sistema da cambiare. La giustizia sportiva..."
- 15:45 Gli avvocati di Rocchi: "Designazioni fatte in autonomia, è stato dimostrato"
- 15:39 Champions League, 1° preliminare: i risultati delle prime gare di ritorno