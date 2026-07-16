Lo ha detto anche nella conferenza stampa di inizio stagione, Cristian Chivu: ha la "pazza idea" di trasformare Andy Diouf a tutti gli effetti in un esterno di fascia. Non che sia una novità a tutto tondo: lo scorso anno il francese è stato utilizzato prevalentemente in quel ruolo, dando dei buoni riscontri, segnando e distribuendo assist.

"Nelle intenzioni del tecnico, e quindi del club nerazzurro, Diouf sarà l’alternativa al titolare che l’Inter conta di reperire nel più breve tempo possibile sul mercato - si legge sul Corriere dello Sport - Libererebbe così definitivamente una casella a centrocampo. Senza, tra l’altro, dover sacrificare per forza Luis Henrique. Con lo spostamento definitivo dell’ex Lens in fascia, infatti, il brasiliano potrebbe anche essere dirottato definitivamente sulla fascia sinistra, da backup di Federico Dimarco, con Carlos Augusto spostato definitivamente nella casella di vice-Bastoni".

"Un’idea meno pazza questo, perché banalmente già praticata in passato: al Marsiglia, sotto la guida di De Zerbi, Luis Henrique aveva già giocato in diverse occasioni sull’altro versante. Il suo futuro rimane subordinato a eventuali offerte di mercato, che sarebbero sicuramente prese in considerazione, ma non per questo vincolato all’evoluzione tattica di Diouf. Dovessero rimanere entrambi all’Inter, si aprirebbe uno scenario inedito: i campioni d’Italia si ritroverebbero infatti a utilizzare le due alternative agli esterni titolari a metà campo a piede invertito".