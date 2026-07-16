Ieri nella semifinale tra Inghilterra e Argentina si sono esibiti due potenziali rinforzi per la fascia destra dell'Inter: Djed Spence e Nahuel Molina. In tal senso, per cercare di portare avanti le attuali trattative, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio non andrà immediatamente in Germania, dove il gruppo arriverà stasera per iniziare il ritiro, ma lo farà la prossima settimana come riporta Sportmediaset nell'edizione delle 13.

La graduatoria

Ad oggi, gerarchicamente, l'esterno inglese che ieri sera ha giocato sulla fascia sinistra mostrando ottime cose è il preferito, ma le cifre sono molto, forse troppo alte. In seconda fila resiste Guela Doué dello Strasburgo, anche lui piuttosto costoso. Terzo posto per Broke Norton-Cuffy, decisamente più accessibile per le finanze nerazzurre, gradito in Viale della Liberazione. Indietro in questa gerarchia c'è Molina dell'Atletico Madrid mentre non si possono escludere a prescindere altre opzioni.