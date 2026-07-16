Nell'immediato dopo gara li ha chiamati in causa, ringraziandoli per l'impatto avuto nella sua vita. E quando ha avuto un po' di libertà, è andato personalmente in tribuna ad abbracciarli. Una delle più belle istantanee di Lautaro Martinez ieri sera ad Atlanta è stato il momento condiviso con i figli Nina e Theo e poi con la moglie Agustina (tutti rigorosamente con la maglia numero 22 addosso), un abbraccio di famiglia che sintetizza perfettamente i valori dell'attaccante dell'Inter, in quel momento al centro del mondo calcistico. A seguire le immagini.

Lautaro taking it all in with his family after the game. ‍‍‍



[via @lukaperiale] pic.twitter.com/bpMn6jgeSX — Inter Xtra (@Inter_Xtra) July 16, 2026