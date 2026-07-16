Nell'immediato dopo gara li ha chiamati in causa, ringraziandoli per l'impatto avuto nella sua vita. E quando ha avuto un po' di libertà, è andato personalmente in tribuna ad abbracciarli. Una delle più belle istantanee di Lautaro Martinez ieri sera ad Atlanta è stato il momento condiviso con i figli Nina e Theo e poi con la moglie Agustina (tutti rigorosamente con la maglia numero 22 addosso), un abbraccio di famiglia che sintetizza perfettamente i valori dell'attaccante dell'Inter, in quel momento al centro del mondo calcistico. A seguire le immagini.

Sezione: News / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 11:45
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.