Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Atalanta. Il tecnico ha raccontato le prime sensazioni della sua nuova avventura, sottolineando il forte impatto avuto con l’ambiente nerazzurro.

"Ci tenevo a ringraziare la società. Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta".

Mercato e ambizioni

Sarri ha poi parlato delle prospettive per la nuova stagione e del lavoro che verrà fatto insieme alla dirigenza. "Mi aspetto una stagione importante. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco, poi è vero che l’Atalanta ha la sua filosofia. La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere".

Alla domanda sugli obiettivi indicati dal club, il tecnico ha risposto senza giri di parole: "Mi ha chiesto di lavorare e l’obiettivo sarà ovviamente dare tutto".

"L’Atalanta è una grande famiglia"

Sarri si è soffermato anche sull’ambiente trovato a Bergamo e sull’importanza di avere alle spalle una società solida. "L’impressione dell’Atalanta è sempre quella di una grande famiglia. Sono contento che sia stata confermata anche questa cosa dopo essere diventato allenatore".

Infine, spazio al sogno che accompagnerà il suo percorso sulla panchina nerazzurra: "Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che quello nerazzurro sia un grande viaggio".