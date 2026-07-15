È iniziata ufficialmente l'avventura di Di Maggio con l'Avellino. Il centrocampista dopo essere stato acquistato per 500 mila euro, oggi ha preso parte al primo giorno di ritiro, dando così il via alla preparazione estiva insieme ai nuovi compagni e allo staff tecnico. Un momento importante, che segna l'inizio di un percorso in biancoverde ricco di aspettative per lui. La giornata è stata dedicata ai primi allenamenti, tra lavoro atletico ed esercitazioni sul campo, con l'obiettivo di mettere benzina nelle gambe e iniziare ad assimilare i principi di gioco dell'allenatore. Per Di Maggio è stata anche l'occasione per conoscere meglio il gruppo e inserirsi gradualmente nei meccanismi della squadra, in vista dell'inizio della nuova stagione. L'Avellino punta molto sulle qualità del centrocampista, ritenuto un elemento in grado di garantire dinamismo, intensità e soluzioni in mezzo al campo. Per Di Maggio si apre quindi una nuova sfida, con la volontà di mettersi in mostra fin dai primi allenamenti e conquistare la fiducia dello staff tecnico, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi stagionali dell'Avellino.