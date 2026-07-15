Ha giocato un'ottima partita di contenimento, salvando un gol praticamente già fatto. Spence continua a essere un nome caldo per l'Inter, con la dirigenza nerazzurra che prosegue la ricerca del sostituto di Denzel Dumfries. Dopo aver visto sfumare Palestra e saltare l'affare con il Saint-Gilloise per Khalaili, il profilo di Spence è in cima alla lista. Ma non sarà facile portare a termine la trattativa. Secondo quanto riporta Sky Sport, la richiesta del Tottenham è alta (più di 35 milioni). Gli Spurs sparano alto, non sarà facile accontentare le richieste.

Sezione: Focus / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 23:56
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione