Beppe Bergomi, negli studi di Sky Sport, ha parlato della situazione della fascia destra dell'Inter, ancora scoperta di una pedina dopo l'addio di Dumfries, passato al Real Madrid. Il club nerazzurro è ancora alla ricerca di un nuovo esterno dopo le trattative non andate a buon fine per motivi diversi con Palestra e Khalaili

Le parole di Bergomi su Spence

Il primo nome in casa Inter oggi è quello di Spence, laterale della Nazionale inglese e del Tottenham. "L'Inter non sta cercando il sostituto di Dumfries come caratteristiche fisiche perché nessuno in Europa ha quella fisicità, quella facilità di fare gol e assist, l'Inter perde tantissimo", le parole dello Zio.

"L'Inter ha cercato di andare prima su Palestra, poi su Khalaili, profili tecnicamente più bravi e più veloci. Spence è il terzo giocatore più veloce della Premier, gioca a sinistra nel Tottenham, ma può giocare anche a destra. Non ha tanti gol e tanti assist, ma in un sistema di gioco come quello dell'Inter che in Serie A segna più di tutti, riesce anche lui, o chi andrà in quella posizione, a fare più gol e più assist", aggiunge Bergomi.