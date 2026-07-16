Per la seconda volta consecutiva, un allenatore che quasi senza accorgersene si è ritrovato CT della Nazionale argentina, l'ha portata a una finale del Mondiale e domenica prossima contro la Spagna proverà a firmare la doppietta. Intanto Lionel Scaloni si gode l'abbraccio ideale della sua gente e un'emozione fortissima per la prestazione dei suoi ragazzi contro l'Inghilterra, che sembrava avere la vittoria a portata di mano ma si è dovuta arrendere alla veemente reazione della Seleccion che alla fine ha vinto 2-1, grazie soprattutto agli innesti dalla panchina.

E proprio questo è stato un punto affrontato dal CT nei commenti dopo gara: "Mi dispiace lasciare Rodrigo (De Paul, ndr) in panchina; ero un po' come lui in termini di impegno in campo. Non esiste il concetto di non far uscire giocatori che hanno già vinto dei campionati; si sceglie ciò che è meglio al momento. Loro lo capiscono bene. C'è un motivo se Paredes e Lautaro Martínez a volte sono entrati dalla panchina... Lautaro non si arrende, è entrato e ha segnato di nuovo, e anche Nico González si è distinto. Ognuno svolge il proprio ruolo e sanno che la decisione dell'allenatore viene rispettata perché si pensa a ciò che è meglio per la squadra".