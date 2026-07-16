Ultima seduta di lavoro per l'Inter prima della partenza per la Germania. Il club nerazzurro ha pubblicato sui propri canali social alcune immagini dell'allenamento, mostrando il gruppo impegnato sul campo nelle ultime esercitazioni prima di lasciare l'Italia.

"L'ultimo allenamento prima della partenza per la Germania", questo il messaggio condiviso dall'Inter, accompagnato da una serie di scatti della seduta. I nerazzurri si preparano così a entrare nel vivo della preparazione estiva. Il ritiro tedesco permetterà a Cristian Chivu di lavorare con maggiore continuità sul gruppo a disposizione e di iniziare a definire uomini, gerarchie e principi di gioco in vista della nuova stagione, valutando anche qualche singolo in odore di partenza.

Sezione: Inter Social Club / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 14:55
Autore: Ludovica Ferrante
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