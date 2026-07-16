In dirittura d’arrivo la trattativa che porterà Trevoh Chalobah, giocatore seguito a lungo dall’Inter che si è poi allontanata per le cifre considerate troppo elevate. E in effetti, come riportato da Sportmediaset, l’acquisto non sarà proprio a buon mercato.

I Lariani chiuderanno per una cifra vicina ai 35 milioni di euro bonus inclusi. Restano da definire alcuni dettagli e per questo motivo è previsto un’ulteriore incontro per perfezionare e completare l’operazione. L'Inter dovrà dunque nuovamente cambiare strategia, sebbene già nelle scorse ore fosse stata netta la virata per il duo Djed Spence-Cristian Romero del Tottenham.