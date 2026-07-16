Sono cominciate le trattative tra Inter e Tottenham per provare a piazzare un colpo in entrata (i nerazzurri) e in uscita (gli Spurs). I dialoghi riguardano in particolar modo Djed Spence, perché in via della Liberazione hanno l'urgenza di coprire il vuoto lasciato da Denzel Dumfries, ma nei dialoghi tra le parti è finito anche Romero, che vuole lasciare il club inglese.

"Intendiamoci, è escluso che l’Inter possa spendere un’ottantina di milioni per portare alla Pinetina sia Spence sia Romero - si legge sul Corriere dello Sport -. Tuttavia, se per l’argentino il Tottenham accettasse un prestito, allora si potrebbe proseguire con i ragionamenti. Lo si capirà meglio, però, solo nei prossimi giorni. Ma il fatto che il difensore della Seleccion voglia andare via obbliga il Tottenham a trovare una soluzione. E l’Inter, evidentemente, sarebbe più che gradita a Romero, che la Serie A la conosce benissimo, avendo trascorso ben tre anni nel nostro campionato, tra Genoa e Atalanta, prima di trasferirsi, appunto a Londra, divenuta casa sua per cinque stagioni. Non è molto diverso il discorso attorno a Spence, che non si sarà esposto per un’uscita, ma, non sentendosi al centro dei pensieri di De Zerbi, sarebbe apertissimo ad un cambio di maglia. E, anche per lui, l’Inter rappresenta una sistemazione di suo gusto".