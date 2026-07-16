Minuto 92 di Argentina-Inghilterra, dopo il palo di Alexis Mac Allister l'azione prosegue, il pallone arriva sulla destra a Leo Messi che crossa con il piede meno nobile e trova in area Lautaro Martinez che stacca e colpisce di testa tra due giganti inglesi come John Stones ed Ezri Konsa, firmando la rete che vale la finale per la Seleccion. In quel preciso momento, la reazione dei due CT, Lionel Scaloni e Thomas Tuchel, è quasi identica: impassibili.

Per l'argentino è quasi un'abitudine assistere a eventi decisivi senza batter ciglio, quasi a volersi godere il momento e prendere coscienza di quanto accaduto. Per il tedesco invece è più che giustificabile rimanere esterrefatto, con un gesto di disappunto successivo per la consapevolezza di aver praticamente perso la partita. A seguire le immagini.