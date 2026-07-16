Durante il podcast Cronache Mondiali, Riccardo Trevisani ha analizzato il percorso di Lautaro Martinez con l'Argentina, soffermandosi soprattutto sull'importanza del gol realizzato in semifinale. "Complimenti a Lautaro Martinez che ha fatto un gol pesantissimo, veramente pesante, un gol facile ma che va fatto".

"Gli ingressi di Lautaro oggi sono diversi"

Trevisani ha ricordato come, nella precedente edizione del torneo, Lautaro fosse partito inizialmente da titolare per poi perdere progressivamente spazio nelle gerarchie.

"L'altro Mondiale partì titolare e arrivò dietro. In questo Mondiale Julian Alvarez sta facendo di nuovo il titolare, ma gli ingressi di Lautaro sono diversi dal 2022. Sicuramente perché ha un'altra condizione, ma anche perché ha un'altra consapevolezza, l'Argentina stessa e lui del suo ruolo".

"Ha capito che queste mezz'ora possono essere determinanti"

Per Trevisani, Lautaro ha ormai pienamente accettato e interpretato il proprio compito nella squadra di Scaloni. "Ha capito che queste mezz'ora possono essere determinanti. Dal gol in Coppa America è cambiato il suo rapporto con l'Argentina". Il giornalista ha infine sottolineato come, nei momenti decisivi, il pallone finisca spesso sui piedi dei giocatori più importanti. "C'era un mucchio di giocatori, ma la palla arriva sempre agli stessi. Il gol lo fa Enzo Fernandez, lo fa Lautaro, non capita la palla a Lisandro Martinez".